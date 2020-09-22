В «ЛНР» объявили о задержании «агента СБУ»

Владислав Лилипу якобы должен был внедриться в ряды «народной милиции ЛНР» для сбора и передачи информации, «составляющей государственную тайну».

Сепаратисты «ЛНР» задержали 21-летнего жителя Луганска, которого называют «агентом» СБУ. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на так называемое «МГБ ЛНР» во вторник, 22 сентября.

Утверждается, что «агента» зовут Владислав Лилипу. Его якобы завербовали при пересечении КПВВ Станица Луганская в 2015 году, на тот момент ему было 16 лет.

«Несовершеннолетнего Владислава убедили подписать договор о сотрудничестве, присвоили псевдоним «Слава» и отработали задание по сбору сведений, представляющих интерес для украинской разведки», – говорится в сообщении.

В «МГБ» заявляют, что в 2020 году для Лилипу поставили задачу внедриться в ряды «народной милиции ЛНР» для сбора и передачи информации, «составляющей государственную тайну».

«Агент был задержан сотрудниками министерства госбезопасности при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений народной милиции ЛНР», – рассказали в «МГБ».

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