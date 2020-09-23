На учениях в России упал истребитель Су-30

В Тверской области России во время осуществления планового учебно-тренировочного полета упал истребитель Су-30.

Пресс-служба Западного военного округа сообщает, что экипаж катапультировался и уже эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений не было.

Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена военная комиссия.

Су-30 – это советский, а ныне российский истребитель, рассчитанный на два места. Предназначен для уничтожения воздушных целей в дневное и ночное время.

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