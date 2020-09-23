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Главная » Мир » Политика
03:12 23 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Евросовета ушел на карантин – саммит ЕС перенесен

Президент Европейского Совета Шарль Мишель вынужденно пошел на карантин из-за контакта с больным коронавирусом сотрудником охраны.

В связи с этим саммит ЕС, который ранее планировался на 24-25 сентября, отменен.

«Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт ранее на прошлой неделе, был протестирован положительно на COVID. Президент регулярно проходит тест, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, отныне он пошел на карантин», – сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс у себя в Twitter.

Он также сообщил о решении президента Евросовета перенести специальный саммит ЕС с 24 и 25 сентября на 1 и 2 октября.

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Тэги: саммит ЕС, коронавирус

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