Президент Евросовета ушел на карантин – саммит ЕС перенесен
Президент Европейского Совета Шарль Мишель вынужденно пошел на карантин из-за контакта с больным коронавирусом сотрудником охраны.
В связи с этим саммит ЕС, который ранее планировался на 24-25 сентября, отменен.
«Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт ранее на прошлой неделе, был протестирован положительно на COVID. Президент регулярно проходит тест, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, отныне он пошел на карантин», – сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс у себя в Twitter.
Он также сообщил о решении президента Евросовета перенести специальный саммит ЕС с 24 и 25 сентября на 1 и 2 октября.
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Об этом он заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН. Трамп также заявил, что Китай «контролирует» Всемирную организацию здравоохранения.
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