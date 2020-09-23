В Китае известного бизнесмена посадили на 18 лет
Суд в Пекине приговорил к 18 годам заключения Жень Чжицяна за коррупцию и нецелевое использование бюджетных средств.
Согласно принятому во вторник, 22 сентября, решению суда 69-летнего бизнесмена признали виновным в нецелевом использовании бюджетных средств на сумму около 50 миллионов юаней.
Другим пунктом обвинения Жень Чжицяна было получение взятки в размере 1,25 миллиона юаней.
Отмечается, что подсудимый «добровольно и честно» признал свою вину по всем пунктам обвинения и не планирует обжаловать решение суда. Кроме того, бизнесмену придется заплатить штраф в размере 4,2 миллиона юаней.
Ранее Жень Чжицян принадлежал к китайской элите, тесно связанной с партийной номенклатурой. Он, в частности, возглавлял государственную компанию, которая была мощным игроком на рынке недвижимости.
Впоследствии бизнесмен приобрел репутацию резкого критика курса нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина. Из-за частых критических выпадов в сторону лидера КНР Жень Чжицяна окрестили «большой пушкой». Впрочем, с марта 2020 года он внезапно исчез из общественной жизни. Перед этим он опубликовал статью, где крайне критически осуждал политику правительства Си Цзиньпина во время противодействия пандемии COVID-19, а самого лидера КНР он назвал «клоуном». В ответ на это его исключили из партии.
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