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Главная » Украина » Политика
06:19 23 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Азербайджана назвал Украину стратегическим партнером

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Алиев также заявил, что Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Со своей стороны Зеленский призвал азербайджанские компании к участию в большой приватизации украинских государственных предприятий.

Президент Украины также предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с госпредприятием «Антонов».

«Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример – капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ «Чонгар», – сказал Зеленский.

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Тэги: Азербайджан, Ильхам Алиев

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