Президент Азербайджана назвал Украину стратегическим партнером
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Алиев также заявил, что Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Со своей стороны Зеленский призвал азербайджанские компании к участию в большой приватизации украинских государственных предприятий.
Президент Украины также предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с госпредприятием «Антонов».
«Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример – капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ «Чонгар», – сказал Зеленский.
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