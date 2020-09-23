Путин считает, что Навальный сам себя отравил

Как утверждает французская газета Le Monde, Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальным сам принял «Новичок».

Газета рассказала детали телефонного разговора 14 сентября между лидерами Франции и России.

Как утверждает издание, Владимир Путин допустил, что Алексей Навальный сам отравился ядом «Новичок».

Навальный, который находится в берлинской клинике «Шарите», написал с иронией в соцсетях, что сварил «Новичок» на кухне.

Публикация на сайте Le Monde появилась незадолго до выступления президента Франции Эммануэля Макрона на Генассамблее ООН. Он призвал Россию как можно скорее пролить свет на отравление Алексея Навального.

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