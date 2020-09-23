Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска
Бывшая руководительница Славянска Нелли Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.
«Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с Вами ждет победа!» – написала Штепа и опубликовала копию своего удостоверения.
Напомним, Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. При ее пребывании в должности город захватили российские боевики во главе с Игорем Гиркиним.
Штепу задержали в июле 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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Штепа находится в СИЗО почти год – с 11 июля 2014 года. В обвинительном акте также указано, что Штепа выражала поддержку сепаратистам, не препятствовала захвату горсовета Славянска.