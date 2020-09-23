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Главная » Украина » Общество
10:10 23 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Бывшая руководительница Славянска Нелли Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.

«Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с Вами ждет победа!» – написала Штепа и опубликовала копию своего удостоверения.

Напомним, Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. При ее пребывании в должности город захватили российские боевики во главе с Игорем Гиркиним.

Штепу задержали в июле 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Тэги: выборы, мэр, Славянск, Нелли Штепа

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