Навального выписали из клиники «Шарите»
Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клинике, где он находится с 22 августа после отравления.
«Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить», – говорится в седьмом сообщении клиники о состоянии Навального, составленном по согласованию с его женой Юлией.
Уточняется, что политик лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 – в реанимации.
Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление Навального, исходя из предыдущего течения и текущего состояния политика.
«О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже», – говорится в
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Власти Германии изучали возможность возбуждения дела об отравлении Алексея Навального и самостоятельного расследования этого дела.
В резолюции отравление российского оппозиционера Алексея Навального названо попыткой покушения на его жизнь.
Якобы российские власти не получили от Германии никаких доказательств того, что речь идет о преднамеренном преступлении.