На Донбассе двое военных пострадали при взрыве

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

В Донецкой области двое военнослужащих получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает пресс-группы ОТУ Восток на своей странцие в Facebook.

«Сегодня в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения», – говорится в сообщении.

Указано, что военным предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – средней степени тяжести.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются, – добавили в пресс-группе.

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