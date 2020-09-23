Нацбанк продал $160 млн для поддержки гривны
Изменения в поведении НБУ на рынке были скорее связаны с изменениями в департаменте открытых рынков, чем со сменой стратегии, объяснил Дмитрий Сологуб.
Национальный банк Украины с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке 160 млн долларов для сглаживания курсовых колебаний. Об этом замглавы НБУ Дмитрий Сологуб написал в Twitter.
Он отметил Сологуб, «некоторые изменения в поведении на рынке были скорее связаны с изменениями (не очень удачными и своевременными) в департаменте открытых рынков, чем со сменой стратегии».
«Пока рано говорить об изменениях в валютной политике», – добавил Сологуб.
Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на поддержания курса гривны в сравнении с прошлой неделей.
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