НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
18:00 23 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19

Первый препарат для лечения коронавируса был разработан на основе плазмы крови переболевших ранее людей.

В Польше в среду, 23 сентября, официально объявили о разработке первых в мире эффективных лекарств от коронавируса. Препарат передали на клинические испытания, сообщает Onet.

Лекарство разработала компания Biomed, используя плазму крови людей, которые выздоровели от коронавируса. Сейчас препарат передают на клинические испытания в четыре центра: в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве.

«23 сентября завершился этап производства, в результате которого было изготовлено более трех тысяч ампул иммуноглобулина anti-SARS-CoV-2, которые после завершения необходимых тестов, в том числе тестов на стабильность продукта, будут переданы на клинические испытания. Выпуск препарата для некоммерческих клинических испытаний запланирован на четвертый квартал 2020 года», – сказала глава компании Марцин Пирог.

Отмечается, что производство препарата началось 18 августа, его делали из плазмы крови людей, которые выздоравливают после инфицирования коронавирусом.

«Лечение COVID-19 плазмой крови выздоравливающих уже одобрено ВОЗ и Министерством здравоохранения Польши», – сказал доктор Гжегож Челей, сенатор парламента Польши, присутствовавший на представлении препарата.

Источник:
Тэги: Польша, covid-19, лекраство

Новости по теме

Украина вышла на второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19

По состоянию на утро 21 сентября в мире зарегистрировали 249 164 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки – 3891 человек.

В мире очередной рекордный прирост коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире приближается к 31 миллиону человек.

Нардеп Юрченко не пришел в суд из-за COVID-19

Подозреваемый во взяточничестве нардеп заявил, что контактировал с больным COVID-19 и поэтому не может прийти на заседание суда.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты