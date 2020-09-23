Тихановская прокомментировала инаугурацию Лукашенко

Предыдущие полномочия Александра Лукашенко, по словам Тихановской, закончились вместе с его попыткой признать себя легитимным.

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская назвала себя единственным лидером, который был избран белорусским народом. Об этом она сказала в среду, 23 сентября, в видеообращении опубликованном ее Telegram-канале.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь», – говорится в сообщении.

Также Тихановская отреагировала на инаугурацию Александра Лукашенко.

«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», – заявила она.

По словам Тихановской, приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.

Она также добавила, что Европа поддерживает белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы.

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