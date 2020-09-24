Болгария высылает двух дипломатов РФ за шпионаж

В Болгарии двух сотрудников российского посольства, в отношении которых предъявлено обвинение в шпионаже, объявили персонами нон грата.

В МИД Болгарии подчеркнули, что российское посольство в Софии информировано о том, что эти аккредитованные в Болгарии дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.

По данным местных СМИ, прокуратура считает, что два российских дипломата, которые имеют дипломатический иммунитет, проводили разведывательную деятельность в период с 2016 года и поныне. По информации прокуратуры, они с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации, связанной с ВПК страны, собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.

Россия ответит зеркально на высылку ее дипломатов из Болгарии, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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