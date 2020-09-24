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02:35 24 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Добкин хочет стать мэром Харькова

Бывший народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом.

«Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу только одно: желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков», – сообщил Добкин в своем Telegram-канале.

Подробности он пообещал рассказать во время ток-шоу на одном из телеканалов.

«Уважаемые Киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас все еще впереди!» – добавил Добкин.

Отметим, что 23 сентября «Блок Кернеса» утвердил действующего мэра своим кандидатом на должность мэра Харькова.

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Тэги: Харьков, мэр, Михаил Добкин

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