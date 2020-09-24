Минске для разгона протестующих применили водометы и слезоточивый газ
В среду на улицы Минска вышли тысячи белорусов, протестующих против тайной инаугурации президента Александра Лукашенко.
Сотрудники правоохранительных органов использовали против мирных демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить протестующих от музея Великой Отечественной войны.
Сообщается о нескольких пострадавших во время акции – от применения водометов, со слов очевидцев, пострадала пожилая женщина, которую протестующие отнесли на обочину и вызвали скорую помощь. Другой женщине разбили голову.
Сама площадь перед музеем оцеплена военными. Движение по проспекту перекрыто.
Александр Лукашенко вступил в должность президента в среду, 23 сентября. Церемония инаугурации прошла в тайне от общественности во Дворце Независимости в Минске. Инаугурация заранее не анонсировалась.
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