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01:55 24 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минске для разгона протестующих применили водометы и слезоточивый газ

В среду на улицы Минска вышли тысячи белорусов, протестующих против тайной инаугурации президента Александра Лукашенко.

Сотрудники правоохранительных органов использовали против мирных демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить протестующих от музея Великой Отечественной войны.

Сообщается о нескольких пострадавших во время акции – от применения водометов, со слов очевидцев, пострадала пожилая женщина, которую протестующие отнесли на обочину и вызвали скорую помощь. Другой женщине разбили голову.

Сама площадь перед музеем оцеплена военными. Движение по проспекту перекрыто.

Александр Лукашенко вступил в должность президента в среду, 23 сентября. Церемония инаугурации прошла в тайне от общественности во Дворце Независимости в Минске. Инаугурация заранее не анонсировалась.

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Тэги: протесты, Республика Беларусь

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