Месси и Роналду впервые не попали в тройку лучших футболистов сезона
УЕФА объявил тройку претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2019/20. Победитель будет объявлен 1 октября
В тройку претендентов на награду лучшему футболисту сезона попали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, а также нападающий и вратарь «Баварии» Роберт Левандовский и Мануэль Нойер.
Впервые в истории вручения награды в финальной тройке не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.
Награда УЕФА лучшему футболисту сезона вручается с 2011 года. До сегодняшнего дня Роналду присутствовал в финальной тройке каждый год, а Месси попадал туда шесть раз.
Шорт-лист составило жюри из 80 тренеров клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов. Они называли свою тройку лучших, причем тренеры не могли голосовать за игроков своей команды. За первое место начислялось пять баллов, за второе – три, за третье – один.
Победитель будет объявлен 1 октября на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.
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