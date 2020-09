MAKEUP запустил проект комфортной дегустации парфюмерии

МAKEUP в партнерстве с легендарным кутюрным итальянским брендом Valentino открывает этой осенью уникальные условия для знакомства с новыми ароматами

МAKEUP в партнерстве с легендарным кутюрным итальянским брендом Valentino открывает этой осенью уникальные условия для знакомства с новыми ароматами — возможность Try it first. При заказе на MAKEUP новинок брендов к нему специально добавляется отдельный образец для пробы. В любом уголке Украины, в удобное время, не тратя его на поиски и даже не выходя из дома, теперь возможно попробовать желанный аромат и понять, подходит ли его звучание.

“Аромат создается метрами парфюмерии годами, состоит из множества оттенков. Не стоит спешить при дегустации, ведь композиция раскрывается постепенно и индивидуально на каждом человеке, в определенных погодных условиях, и даже в зависимости от настроения иногда воспринимается по-разному”, — уточняет Любовь Калюжная, руководитель по маркетингу MAKEUP. “Надевайте” новинку, ловите каждую ноту, исследуйте пирамиду. Если вы нашли то, что искали, поздравляем вас с успешным приобретением. Ну а если аромат не подошел — вы легко сможете вернуть нераспечатанный полноразмерный флакон в течение 14 дней и продолжить искать свой парфюмерный шедевр с Try it first. ”

Готовы погрузиться в мир ароматных грез? Новое приключение в проекте начинается с выпуска самой долгожданной новинки Valentino этой осени: яркого и незабываемого Voce Viva!

Для справки: МAKEUP — ведущий онлайн бьюти-ритейлер Украины, работающий в 14 странах. Ежегодно сайты компании посещают более 280 млн пользователей, приобретая свыше 45 млн товаров. Ассортимент компании насчитывает более 200 000 товаров и представляет более 4500 брендов косметики, парфюмерии и аксессуаров для красоты.