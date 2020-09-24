Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира.
Инициативу уже успел прокомментировать пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сказал РИА «Новости», что если решение по поводу Путина будет принято, это будет прекрасно, а если нет, то ничего страшного.
Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули политика Алексея Навального. Как сообщалось, это сделал ряд профессоров признанных университетов.
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