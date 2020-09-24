В Киеве Нацгвардейцам выдали сухпаек с личинками
Авторы видеоролика с содержимым якобы пайка военнослужащих не рекомендуют его смотреть во время еды.
В Киеве военнослужащим из части №3030 Национальной гвардии Украины якобы выдали испорченный паек. Об этом сообщает Киев Оперативный.
На кадрах ролика видно, как двое мужчин в форме с шевронами открывают зеленый полиэтиленовый пакет с гербом и надписью. Внутри видно что-то белое, похожее на личинки.
«Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все», – говорит один из мужчин.
Сообщается, что также проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же содержанием. Авторы видео не рекомендуют его смотреть во время еды.
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