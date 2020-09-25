Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом

38-летний игрок помещен на карантин дома. Тестирование на коронавирус проходило перед матчем Лиги Европы между «Миланом» и норвежским «Будё-Глимт».

В заявлении клуба говорится, что остальные игроки и тренерский штаб итальянской команды сдали отрицательный тест на COVID-19.

Ибрагимович на своей в странице в твиттере заявил, что у него нет симптомов болезни.

Ранее коронавирус был обнаружен у защитника «Милана» Лео Дуарте.

Ибрагимович вернулся в «Милан» зимой 2020 года.

Ибрагимович является одним из самых титулованных футболистов в мире. После ухода в 2001 году из шведского «Мальмё», он выигрывал трофеи почти со всеми командами, за которые выступал. Футболист четыре раза становился чемпионом Франции в составе ПСЖ, три раза чемпионом Италии в составе миланского «Интера» и один раз в составе «Милана», дважды выигрывал чемпионат Нидерландов в составе «Аякса» и один раз становился чемпионом Испании, будучи игроком «Барселоны». В составе «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович выигрывал Лигу Европы УЕФА в сезоне 2016/2017.

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