В ЕБРР считают некритичным падение экономики Украины
Предварительные подсчеты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) свидетельствуют о падении экономики Украины на 4,5% из-за пандемии COVID-19.
По оценкам учреждения, такое снижение не является критичным.
Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова.
Официальную статистику и прогнозы ЕБРР планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.
«Пока, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы – оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, потому что для этого есть все факторы развития», – сказала Новикова.
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