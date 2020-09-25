В Казахстане полностью отменили смертную казнь

Казахстан полностью отменил смертную казнь, присоединившись к международному протоколу об отмене этого вида наказания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на сессии Генеральной ассамблеи ООН



В заявлении Министерства иностранных дел Казахстана сообщается, что 23 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

О решении присоединиться к международному протоколу в тот же день сррбщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

В декабре 2019 года Токаев поручил МИД начать процедуру присоединения к этому протоколу.

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