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Главная » Мир » Общество
08:12 25 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Племянница Трампа подала на него в суд

Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск. Она обвинила дядю и других членов семьи в мошенничестве.

Как сообщает The New York Times, в иске Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для «выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности».

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив десятков миллионов долларов.

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Тэги: племянница, Трамп

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