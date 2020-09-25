Бывший игрок НБА просит милостыню на улицах Далласа
В 2016 году Делонте Уэст, страдающий биполярным расстройством, уже был замечен на улицах за тем же занятием.
Бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 37-летнего Делонте Уэста вновь застали за попрошайничеством на улицах американского Далласа (штат Техас).
В 2016 году ветеран НБА, страдающий биполярным расстройством, уже был замечен на улицах за тем же занятием, а в январе появилось видео, на котором его избили и заковали в наручники.
В настоящее время Делонте не имеет постоянного места жительства.
Баскетболист, игравший в «Кливленде» с Леброном Джеймсом, не раз становился центральной фигурой различных скандалов.
В 2012 году он завершил карьеру в НБА, после чего некоторое время выступал в Китайской баскетбольной ассоциации.
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