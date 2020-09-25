В Киеве будут судить иностранца за похищение и пытки

Полиции удалось установить личности преступников, обвинительный акт в отношении одного из них направлен в Печерский районный суд Киева.

Киевская местная прокуратура №6 завершила досудебное расследование в отношении 30-летнего жителя Одесской области, который является гражданином другого государства. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщила прокуратура Киева.

По данным следствия, обвиняемый и его сообщник, который сейчас находится в розыске, на одной из центральных улиц Киева похитили 21-летнего прохожего, который сделал им замечание за выезд автомобилем BMW на пешеходную зону.

Обвиняемый и сообщник мужчины силой затолкали жертву в салон автомобиля и угрожая пистолетом вывезли в уединенно место, где били и пытали похищенного, снимая это на мобильный телефон.

Полиции удалось установить личности преступников, обвинительный акт в отношении одного из них направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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