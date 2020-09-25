НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:00 25 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве будут судить иностранца за похищение и пытки

Полиции удалось установить личности преступников, обвинительный акт в отношении одного из них направлен в Печерский районный суд Киева.

Киевская местная прокуратура №6 завершила досудебное расследование в отношении 30-летнего жителя Одесской области, который является гражданином другого государства. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщила прокуратура Киева.

По данным следствия, обвиняемый и его сообщник, который сейчас находится в розыске, на одной из центральных улиц Киева похитили 21-летнего прохожего, который сделал им замечание за выезд автомобилем BMW на пешеходную зону.

Обвиняемый и сообщник мужчины силой затолкали жертву в салон автомобиля и угрожая пистолетом вывезли в уединенно место, где били и пытали похищенного, снимая это на мобильный телефон.

Полиции удалось установить личности преступников, обвинительный акт в отношении одного из них направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Источник:
Тэги: Киев, суд, пытки, похищение, иностранец

Новости по теме

В Киеве мошенница продала чужую машину

Аферистка настолько нагло себя вела, что у покупателя даже не возникло сомнений, что она продает собственное авто.

Два переселенца из Горловки получили по семь лет за разбойное нападение в Киеве

Их жертвой стал житель столицы.

Насирова восстановили в должности главы Государственной фискальной службы

Шестой апелляционный админсуд Киева признал его увольнение противоправным.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты