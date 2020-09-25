В Тернополе задержали начальника налоговой по факту вымогательства
Вместе с чиновником налоговой службы также задержали его сына, руководителя предприятия, и еще двоих фигурантов дела о вымогательстве.
В Тернополе задержали начальника Тернопольской государственной налоговой инспекции ГУ ГНС области, его сына – руководителя предприятия, а также еще двух человек по факту вымогательства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, начальник налоговой инспекции вместе со своим сыном, привлекая двух представителей криминалитета, требовали у гражданина 40 тысяч долларов США за якобы присвоенную им продукцию во время его работы на предприятии, руководителем которого является сын чиновника. При этом они угрожали мужчине и его семье физической расправой.
При получении второй части «долга» в сумме 10 тысяч долларов США четырех фигурантов задержали. Денежные средства обнаружены и изъяты при проведении неотложных следственных действий.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения начальника налоговой инспекции от должности.
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