Возле бывшей редакции Charlie Hebdo неизвестные напали с мачете на людей

Причины нападения пока неизвестны, полиция задержала двух подозреваемых

Возле бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в результате нападения ранены не менее двух человек. Подозреваемый задержан, он был вооружен мачете. Об этом сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они оказались сотрудниками информационного агентства First Lines. Причины нападения пока неизвестны. Около 12:30 подозреваемый был задержан в секторе Бастилии, его одежда была в крови.

По информации Le Figaro, в 13:30 полиция задержала второго подозреваемого. Его арестовали возле станции метро Richard Lenoir. Сообщается, что мужчина индо-пакистанского происхождения.

Напомним, в январе 2015 года в Париже террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Причиной стала опубликованная изданием карикатура на пророка Мухамеда.

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