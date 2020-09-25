Возле бывшей редакции Charlie Hebdo неизвестные напали с мачете на людей
Причины нападения пока неизвестны, полиция задержала двух подозреваемых
Возле бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в результате нападения ранены не менее двух человек. Подозреваемый задержан, он был вооружен мачете. Об этом сообщает Le Figaro.
Издание отмечает, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они оказались сотрудниками информационного агентства First Lines. Причины нападения пока неизвестны. Около 12:30 подозреваемый был задержан в секторе Бастилии, его одежда была в крови.
По информации Le Figaro, в 13:30 полиция задержала второго подозреваемого. Его арестовали возле станции метро Richard Lenoir. Сообщается, что мужчина индо-пакистанского происхождения.
Напомним, в январе 2015 года в Париже террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Причиной стала опубликованная изданием карикатура на пророка Мухамеда.
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