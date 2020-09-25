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18:00 25 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд приговорил к двум годам тюрьмы экс-прокурора ГПУ

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будет внесена апелляционная жалоба.

Высший антикоррупционный суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины за предложение взятки в 10 тысяч долларов конкурсной комиссии за должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба САП в пятницу, 25 сентября.

«Так, коллегия судей ВАКС, рассмотрев материалы уголовного производства, признала бывшего прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, действий с использованием служебного положения). По приговору суда он осужден к двум годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будет внесена апелляционная жалоба.

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Тэги: приговор, гпу, прокурор, Высший антикоррупционный суд

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