Для объяснения однородности структуры вселенной независимо от точки наблюдения, оказалось достаточно одной силы.

В Венском университете ученые раскрыли загадку однородности Вселенной. Об этом сообщает Phys.org.

Оказалось, что объяснить структуру видимой нам Вселенной можно только с помощью гравитации. Ранее ученые использовали для анализа небольших отклонений от однородной геометрии пространства-времени уравнение Эйнштейна, описываемое космологические гравитационные волны.

Теперь же исследователи использовали теорию Эйнштейна для изучения эволюции отклонений от однородного состояния во Вселенной, которые изначально были сильными.

Ранее для объяснения однородности Вселенной ученые использовали теорию инфляции. Она предполагает, что сразу после Большого взрыва должны были происходить сильные флуктуации кривизны пространства-времени.

Вселенная на протяжении длительного расширения стала такой, какой ее наблюдаем мы сейчас. Но области Вселенной, находящиеся слишком друг от друга, чтобы взаимодействовать друг с другом, также имеют однородное фоновое излучение.

Ученые пришли к выводу, что весь наблюдаемый объем Вселенной возник в области, которая существовала еще до фазы инфляционного расширения. В таком случае все ее части могли взаимодействовать друг с другом, и влияния гравитации было достаточно для гомогенизации пространства.

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