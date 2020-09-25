Киберполиция объявляет большой набор

В МВД заявили, что в связи с резким увеличением числа киберпреступлений расширяют ряды Киберполиции.

За последние пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза, а киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил глава МВД Арсен Аваков, анонсировав большой набор специалистов в Киберполицию.

«К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны. Агрессия со стороны Российской Федерации происходит не только в виде военных действий, информационных компаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны», – заявил Аваков во время онлайн-конференции.

Он отметил, что для эффективного противодействия киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступает инициатором создания на базе глобального центра взаимодействия в киберпространстве интеграционной площадки, которая объединит всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской экосистемы безопасного киберпространства, и как логическое следствие – усиление системы национальной безопасности Украины.

«По нашему убеждению и учитывая требования настоящего, подразделения кибербезопасности должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении. Кроме того, киберполиция переходит на новый уровень – ее деятельность, кроме непосредственной борьбы с киберпреступностью, будет направлена на: выявление и прогнозирование возможных киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта; предоставление партнерам информационно-консультативной поддержки; выработки в международной кооперации механизма противодействия существующим и потенциальным угрозам, в том числе глобальным», – подчеркнул глава МВД.

Он также заявил, что сейчас в ряды киберполиции приглашаются «смелые, яркие, мотивированные и креативные специалисты, которые готовы бороться и защищать Украину».

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