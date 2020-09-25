«Динамо» Киев одержало гостевую победу в отборе Лиги чемпионов

Перед стартом сезона столичный клуб возглавил Мирча Луческу.

Перед стартом сезона столичный клуб возглавил Мирча Луческу. Румынский специалист был принят фанатами бело-голубых в штыки, так как Луческу несколько лет успешно тренировал донецкий «Шахтер». После первой игры в рамках двухматчевого противостояния с «Гентом» градус напряженности несколько стих.

Одной из главных причин назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера был его большой опыт. Перед столичным клубом поставлена задача по выходу в групповой этап Лиги чемпионов и борьба за чемпионский титул в УПЛ. С первой задачей румынский наставник фактически справился, по крайней мере так считает топ букмекерских контор, которые оценивают вероятность попадания украинского клуба в групповой этап Лиги чемпионов в 88 процентов.

Соперник «Динамо»

Столичный клуб получил довольно серьезного оппонента, но не самого сильного. Бело-голубые стартовали в отборочном турнире с 3-го квалификационного раунда, где в домашней игре легко справились с голландским АЗ. Победу «Динамо» принесли два точных удара в исполнении Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко. Соперник «Динамо» по раунду плей-офф также стартовал с 3-го квалификационного раунда, где оказался сильнее венского «Рапида».

Первый матч в рамках двухматчевого противостояния завершился победой украинского клуба с разницей в один мяч. Игра прошла в Генте на стадионе «Геламко Арена». Гости отличились в дебюте матча, на 9 минуте мяч забил Владислав Супряга. Хозяева поля установили паритет еще до перерыва. Ответный гол на счету Тима Кляйндинста, который воспользовался ошибкой голкипера и точно пробил головой после подачи с углового.

В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве. На 50 минуте Роман Безус получил первую желтую карточку, а спустя три минуты вторую и покинул поле. Отметим, что Безус не единственный украинец в составе «Гента», на позиции атакующего полузащитника играет Роман Яремчук, а в центре защиты Игорь Пластун. Победный мяч в матче на счету Карлоса Де Пена на 79 минуте матча.

Шансы в ответной игре

Гостевая победа 1:2 оставляет много шансов «Динамо» на успешное завершение отборочного турнира. Столичный клуб устроит и поражение, но только с определенным счетом. Победа или ничья позволит «Динамо» вернуться в Лигу чемпионов. Столичный клуб устроит поражение 0:1, при повторении счета 1:2 будет дополнительное время, поражение с тремя пропущенными мячами выведет в групповой раунд «Гент».

В последний раз в групповом этапе Лиги чемпионов «Динамо» Киев играло в сезоне 2016/2017. По итогам групповой стадии команда набрала 5 очков и заняла последнее место.