НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
00:06 26 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Харьковом разбился военный самолет

Возле Чугуева упал АН-26 Воздушных Сил ВСУ. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и члены экипажа.

Инцидент произошел около 20:45. Самолет упал на расстоянии около 2 км от военного аэродрома.

«Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные», – говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 24 человека, из них 5 членов экипажа.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, по предварительным данным, на борту было 28 человек. По состоянию на 22:00 подтверждена гибель 22 человек.

«Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших», – сообщил он.

Источник:
Тэги: авиакатастрофа, Харьковская область

Новости по теме

Пожар в Харьковской области локализован

Открытого огня нет, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

В Харьковской области чрезвычайная ситуация из-за лесного пожара

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

На Харьковщине остановлено движение поездов из-за пожаров

Железнодорожники присоединились к тушению масштабного лесного пожара, задействовав два пожарных поезда.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты