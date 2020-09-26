Под Харьковом разбился военный самолет

Возле Чугуева упал АН-26 Воздушных Сил ВСУ. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и члены экипажа.

Инцидент произошел около 20:45. Самолет упал на расстоянии около 2 км от военного аэродрома.

«Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные», – говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 24 человека, из них 5 членов экипажа.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, по предварительным данным, на борту было 28 человек. По состоянию на 22:00 подтверждена гибель 22 человек.

«Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших», – сообщил он.

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