Лучший украинский биатлонист заразился коронавирусом

Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный получил положительный тест на COVID-19.

«Моя поездка в Wiesbaden и участие в гонке City Biathlon отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на covid-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции», – написал биатлонист.

Пидручный отметил, что чувствует себя прекрасно, никаких симптомов нет.

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