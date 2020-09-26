НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
03:12 26 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лучший украинский биатлонист заразился коронавирусом

Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный получил положительный тест на COVID-19.

«Моя поездка в Wiesbaden и участие в гонке City Biathlon отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на covid-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции», – написал биатлонист.

Пидручный отметил, что чувствует себя прекрасно, никаких симптомов нет.

Источник:
Тэги: биатлон, коронавирус

Новости по теме

Во Львовской области от коронавируса умерла депутат областного совета

Депутат Львовского областного совета от Европейской солидарности Мирослава Лисна скончалась от коронавируса.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом

38-летний игрок помещен на карантин дома. Тестирование на коронавирус проходило перед матчем Лиги Европы между «Миланом» и норвежским «Будё-Глимт».

Ученые США обнаружили более заразную мутацию коронавируса

Исследователи из больницы города Хьюстона обнаружили более заразный штамм коронавируса – он меняется, чтобы избежать иммунного ответа организма.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты