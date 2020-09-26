Лучший украинский биатлонист заразился коронавирусом
Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный получил положительный тест на COVID-19.
«Моя поездка в Wiesbaden и участие в гонке City Biathlon отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на covid-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции», – написал биатлонист.
Пидручный отметил, что чувствует себя прекрасно, никаких симптомов нет.
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