МИД РФ заявил, что отравление Навального могло быть «постановкой»

МИД обвиняет Берлин, Евросоюз и НАТО в «развязывании кампании по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России».

Российский МИД в пятницу, 25 сентября, опубликовал заявление, в котором говорится о том, что отравление Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» могло быть «постановкой».

На эту официальную публикацию («Комментарий Департамента информации и печати МИД России к разночтениям и нестыковкам по ситуации вокруг А.Навального») обратило внимание Международное французское радио (RFI).

В заявлении российского-внешнеполитического ведомства отмечается, что в ситуации с Алексеем Навальным Москва изначально действовала максимально прозрачно: по просьбе родственников был оперативно согласован выезд Навального на лечение в Германию, который беспрепятственно был осуществлен, «как только врачам больницы Омска удалось стабилизировать его состояние».

МИД упрекает правительство Германии в отказе «от сотрудничества в установлении истины и обвиняет Берлин, Евросоюз и НАТО в «развязывании кампании по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России».

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — цитирует французский сайт фрагмент из заявления МИД РФ.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, в связи с опубликованием позиции МИД РФ, призвала российских дипломатов «не позориться».

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