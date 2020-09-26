Ким Чен Ын извинился за убийство пограничниками госслужащего из Южной Кореи

Он также заверил Сеул, что КНДР примет меры для предотвращения повторения подобных «отвратительных инцидентов».

«С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием этот инцидент стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», – приводит агентство Yonhap текст послания Ким Чен Ына.

Как выяснилось, погибший был южнокорейским госслужащим – он работал в рыболовном контроле при министерстве морского и рыбного хозяйства. От берегов Южной Кореи он отплыл на служебном катере, чтобы провести инспекцию у берегов острова Ёнпхёндо, который находится в 12 км от Северной Кореи.

Глава южнокорейского МИДа Кан Гён Хва сообщила, что гибель чиновника не станет препятствием для сотрудничества Сеула и Пхеньяна.

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