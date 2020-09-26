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10:40 26 Сентября 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын извинился за убийство пограничниками госслужащего из Южной Кореи

Он также заверил Сеул, что КНДР примет меры для предотвращения повторения подобных «отвратительных инцидентов».

«С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием этот инцидент стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», – приводит агентство Yonhap текст послания Ким Чен Ына.

Как выяснилось, погибший был южнокорейским госслужащим – он работал в рыболовном контроле при министерстве морского и рыбного хозяйства. От берегов Южной Кореи он отплыл на служебном катере, чтобы провести инспекцию у берегов острова Ёнпхёндо, который находится в 12 км от Северной Кореи.

Глава южнокорейского МИДа Кан Гён Хва сообщила, что гибель чиновника не станет препятствием для сотрудничества Сеула и Пхеньяна.

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Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, Южная Корея

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