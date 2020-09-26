В США снесли уже 33 памятника Колумбу
Статуи первооткрывателю Америки были снесены с началом протестов против расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter.
По данным американского телеканала CBS, с момента начала демонстраций администрации некоторых американских городов, включая Бриджпорт, Питтсбург, Сан-Франциско и Чикаго, приняли решение самостоятельно убрать памятники путешественнику. Также памятник демонтировали в Хартфорде в штате Коннектикут.
Во многих городах памятники подверглись вандализму, например, в Бостоне, в Майами и в городах в штате Вирджиния. Кроме того, были снесены или демонтированы порядка 60 памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.
С начала протестов пострадали монументы и других исторических деятелей в разных странах. Так, в британском Бристоле статуя работорговца Эдварда Колсона была сброшена в гавань, а в Бельгии бюст короля Леопольда II был снят с пьедестала в связи с колонизацией Конго.
Считается, что прибытие Колумба в Америку послужило началом века колонизации, геноцида, рабства и расового угнетения. Исследование, проведенное в 2019 году с целью изучения воздействия европейской колонизации на Америку, выявило, что 55 млн человек в Америке погибли в период с 1492 по 1600 год.
Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на грудь Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.
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