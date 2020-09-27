Украина обновила антирекорд по числу зараженных коронавирусом

В Украине в течение 25 сентября коронавирус лабораторно подтвердили у 3833 человек, что является наивысшим показателем с начала вспышки.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (447) и Харьковской области (380).

За последние сутки умерло 76 украинцев, что также является одним из самых высоких показателей смертности за время вспышки.

Выздоровели – 1740 человек.

Всего жертвами ковид в Украине стали 3903 человека.

Всего коронавирусом в стране заразились 195 504 человека. Сейчас болеют более 104 000 человек.

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