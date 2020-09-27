Макрон призвал Лукашенко добровольно подать в отставку
Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко покинуть пост президента. Французский лидер назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти.
В интервью изданию Le Journal du Dimanche Макрон выразил восхищение демонстрантами и сообщил, что обсуждал ситуацию в республике с Владимиром Путиным.
По словам, президента Франции Россия могла бы подтолкнуть Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных.
В Беларуси не утихают массовые протесты. Сегодня в Минске ожидается акция, которую называют народной инаугурацией Светланы Тихановской. На выборах она была главным соперником Лукашенко.
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