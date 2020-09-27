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09:21 27 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

По предварительной информации есть жертвы среди мирного населения. Азербайджан первым сообщил об обстреле своих позиций.

В минобороны страны утверждали, что Армения атаковала сразу несколько населенных пунктов на границе. Огонь вели из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии. Ведомство объявило о масштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе, уничтожении 12 зенитно-ракетных комплексов противника.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинин обвинил в боевых действиях Азербайджан. Глава правительства написал в фейсбуке, что противник атаковал Нагорный Карабах. Минобороны Армении рапортовало, что подбиты несколько азербайджанских танков, вертолетов и беспилотников. В минобороны также сообщили о потерях со стороны азербайджанских военных. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь рассказали об обстрелах Азербайджаном мирных населенных пунктов, которые находятся в глубоком тылу, в том числе столицы Степанакерта. По нему ударили из систем залпового огня Град, сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян.

Корреспондент издания «Кавказский узел» сообщил, что жители Степанакерта находятся в убежищах, слышны звуки от взрывов снарядов. Омбудсмен непризнанной республики рассказал о жертвах и раненых среди мирного населения Карабаха в результате действий азербайджанских военных. Обстрелов Степанакерта не было больше 25 лет, с момента окончания войны в Нагорном Карабахе.

В июле военные Азербайджана и Армении обстреливали позиции друг друга в течение нескольких дней. С обеих сторон были погибшие. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. Для урегулирования конфликта был введен режим прекращения огня.

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Тэги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах

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