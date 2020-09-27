Украинский боксер проиграл титул чемпиона мира
Сергей Деревянченко в упорном и зрелищном поединке проиграл американцу Джермаллу Чарло титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Американец, в целом, успешно держал дистанцию против соперника и умело применял джеб, благодаря чему нанес рассечение у левого глаза визави.
И хотя в третьем раунде Деревянченко сумел удержаться на ногах после разящих ударов Чарло, в двух последующих трехминутках ему удалось активизироваться и провести успешные серии.
Тем не менее, по завершении экватора боя украинец стал выдыхаться, кроме того, у него появилось второе рассечение у правого глаза, чем успешно пользовался американец.
К чести Деревянченко, он сохранял активность до самого конца поединка, держась из последних сил под натиском джебов и апперкотов оппонента, но все-таки проиграл бой единогласным решением судей: 116−112, 117−111, 118−110.
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