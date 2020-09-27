Курсант, выживший в катастрофе Ан-26, рассказал Зеленскому о крушении

20-летний курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба находится в сознании в состоянии средней степени тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вячеславом Золочевским в госпитале и тот рассказал, что «все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит». По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

«Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья, – написал Зеленский в Facebook. – Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти».

Президент Украины констатировал, что Золочевский «родился в рубашке».

Зеленский пожелал курсанту скорейшего выздоровления и поручил оказать семье необходимую помощь.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/26sep2020/revenant.html

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