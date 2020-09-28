Азербайджан сообщил о взятии под контроль нескольких сел в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что их военные взяли под контроль шесть сел Физулинского и Джебраильского районов.

«В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джебраильском направлении освобожден ряд сел, которые долгие годы находились под армянской оккупацией. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джебраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр уволен», – сказал спикер Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге в воскресенье.

В то же время министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на заседании Совета Безопасности заявил об установлении контроля над семью деревнями.

Он добавил, что подразделения азербайджанской армии «уничтожили ряд постов оккупантов», а также «взяты под контроль несколько высот».

Помощник президента на брифинге также рассказал, что Азербайджан проинформировал международные организации о ситуации на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

В Министерстве обороны Армении заявили, что заявление Азербайджана о взятии под контроль шести населенных пунктов не соответствует действительности.

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