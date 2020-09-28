В Карпатах выпал снег
На горе Поп Иван, находящейся на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, 27 сентября выпал снег.
Утром температура упала до нуля, пошел мокрый снег с дождем. Похолодание сопровождалось порывами ветра 10-12 м/с.
Поп Иван является одной из самых высоких гор Украинских Карпат и имеет высоту 2028 м.
В прошлом году на этой горе в сентябре тоже выпал снег. Снежило там даже в последний день весны. 31 мая температура на вершине горы упала до минус 4 градусов, был снегопад.
Новости по теме
По данным метеорологов, непогода продолжится в ближайшие дни.
Карпаты сильно завалило снегом, в некоторых местам выпало боле полуметра снега.
Снежные массы сошли с северо-восточного и восточного склона горы Брескул. Никто не пострадал.