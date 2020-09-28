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01:29 28 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Карпатах выпал снег

На горе Поп Иван, находящейся на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, 27 сентября выпал снег.

Утром температура упала до нуля, пошел мокрый снег с дождем. Похолодание сопровождалось порывами ветра 10-12 м/с.

Поп Иван является одной из самых высоких гор Украинских Карпат и имеет высоту 2028 м.

В прошлом году на этой горе в сентябре тоже выпал снег. Снежило там даже в последний день весны. 31 мая температура на вершине горы упала до минус 4 градусов, был снегопад.

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Тэги: Карпаты, снег

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