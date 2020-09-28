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Главная » Мир » Общество
04:26 28 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В мире от коронавируса умерли более миллиона человек

В мире по состоянию на вечер 27 сентября от последствий коронавируса умерло уже более миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

бщее количество заболевших достигло более 33 млн, умерших – 1 млн 360, выздоровевших – 24,5 млн.

Только в США умерли более 209 тысяч. На втором месте по количеству погибших Бразилия (141,5 тыс.), на третьем – Индия (94,9 тыс.).

В Украине по состоянию на сегодня умерли 3959 человек с коронавирусом.

Напомним, что распространение ковида началось с Китая. Первые сообщения о вирусной пневмонии в китайском городе Ухань появились в начале января.

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Тэги: коронавирус

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