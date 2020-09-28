Байден сравнил Трампа с Геббельсом

Республиканская еврейская коалиция призвала Байдена отказаться от своего заявления и извиниться за «вызыващий комментарий».

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сравнил своего соперника на выборах Дональда Трампа с немецким нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом, пишет Politico.

Байдена во время интервью телеканалу MSNBC спросили, как он будет бороться с неоднократными заявлениями Трампа о том, что он продвигает социалистический порядок дня.

«Он похож на Геббельса», – сказал Байден.

«Вы говорите неправду достаточно долго, повторяете ее, повторяете, повторяете, и это становится общеизвестным фактом», – высказался бывший вице-президент.

В ответ Республиканская еврейская коалиция призвала Байдена отказаться от своего заявления и извиниться за «вызыващий комментарий».

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