Украина отменяет рейсы в Ереван из-за вооруженного конфликта
Украинская авиакомпания МАУ отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Такое решение было принято после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга. Необходимость отмены рейсов обосновывается, в частности, введением военного положения и мобилизации в Армении.
«Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией», – отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.
Сообщается, что ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября, в 17:00.
Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.
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