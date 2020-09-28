В Минске сто тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Нынешнее воскресенье стало 50-м днём протестов против режима Лукашенко. Власти стянули в центр Минска тысячи военных и сотрудников милиции, десятки БТР.
На этот раз протестующие назвали акцию «народная инаугурация Светланы Тихановской» – соперницы Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов.
Колонна демонстрантов, по сообщениям очевидцев, растянулась почти на два километра. Несколько часов она двигалась по улицам Минска.
Акции «народной инаугурации» проходили и в других городах Беларуси. Телеграм-канал Nexta сообщил, что в Жодино протестующие перекрыли несколько дорог, а в Гомеле спецназ применил против вышедших на улицы людей слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.
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Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты.
В Минске на традиционную воскресную акцию протеста вышли до 150 тысяч человек. Протестующие собирались колоннами пройти к резиденции президента Александра Лукашенко.
Валерий Воронецкий, депутат Палаты представителей – нижней палаты парламента Беларуси, высказался в защиту протестующих.