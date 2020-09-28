Украинские границы вновь открыты для иностранцев
С 00.00 28 сентября иностранцы могут въезжать в Украину, так как истек срок постановления правительства, запрещавший им пересекать границу.
Постановление Кабмина о запрете въезда иностранцев в Украину прекратила свое действие, теперь иностранцам разрешен въезд в страну. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 28 сентября.
Он добавил, что отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет.
Напомним, правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместило начало его действия на 28 августа. Позже правительство также запретило иностранцам транзитный проезд.
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