Украинские границы вновь открыты для иностранцев

С 00.00 28 сентября иностранцы могут въезжать в Украину, так как истек срок постановления правительства, запрещавший им пересекать границу.

Постановление Кабмина о запрете въезда иностранцев в Украину прекратила свое действие, теперь иностранцам разрешен въезд в страну. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 28 сентября.

Он добавил, что отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет.

Напомним, правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместило начало его действия на 28 августа. Позже правительство также запретило иностранцам транзитный проезд.