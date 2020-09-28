Начали расшифровывать бортовые самописцы Ан-26, разбившегося возле Харькова
Авиационные эксперты начали расшифровывать бортовые самописцы с военного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области.
Об этом в Facebook сообщил вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский.
«Бортовые самописцы (« черные ящики ») найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней », – рассказал он.
По словам Уруского, обломки самолета собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.
«В дальнейшем специалистами будет проведено максимальное сбора самолета в исходное состояние», – отметил вице-премьер.
Государственное бюро расследований называет четыре версии катастрофы самолета. Среди них – техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.
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