Начали расшифровывать бортовые самописцы Ан-26, разбившегося возле Харькова

Авиационные эксперты начали расшифровывать бортовые самописцы с военного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский.

«Бортовые самописцы (« черные ящики ») найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней », – рассказал он.

По словам Уруского, обломки самолета собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.

«В дальнейшем специалистами будет проведено максимальное сбора самолета в исходное состояние», – отметил вице-премьер.

Государственное бюро расследований называет четыре версии катастрофы самолета. Среди них – техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.