В Киеве митингуют шахтеры и вкладчики Аркады
Одновременно два митинга проходят в столице возле Офиса президента. Шахтеры и вкладчики банка Аркады хотят привлечь внимание властей к своим проблемам.
В Киеве под Офисом президента одновременно проходят два митинга – вкладчиков банка Аркада и шахтеров. Об этом сообщает Телеграм-канал Klymenko Time.
Вкладчики банка Аркада требуют, чтобы их недострои передали застройщику, способному довести строительство до конца. Криворожские шахтеры митингуют, требуя от властей обратить внимание на их проблемы.
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