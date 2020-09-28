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Главная » Украина » Общество
16:23 28 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве митингуют шахтеры и вкладчики Аркады

Одновременно два митинга проходят в столице возле Офиса президента. Шахтеры и вкладчики банка Аркады хотят привлечь внимание властей к своим проблемам.

В Киеве под Офисом президента одновременно проходят два митинга – вкладчиков банка Аркада и шахтеров. Об этом сообщает Телеграм-канал Klymenko Time.

Вкладчики банка Аркада требуют, чтобы их недострои передали застройщику, способному довести строительство до конца. Криворожские шахтеры митингуют, требуя от властей обратить внимание на их проблемы.

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Тэги: Киев, митинг, шахтеры, банк аркада

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